2. Bundesliga: Schalke stürzt in Abstiegszone! Aufsteiger Ulm und Münster mit Premieren

Historische Erfolge für die Aufsteiger Preußen Münster und SSV Ulm - und die Krise des FC Schalke 04 spitzt sich immer weiter zu. Denn durch die ersten Saisonsiege der beiden Aufsteiger rutschten die Königsblauen am Sonntag in der Tabelle der 2. Bundesliga auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab.

Ulm beendet Durststrecke

In Elversberg sorgten Ulms Kapitän Johannes Reichert per Foulelfmeter (28.), der eingewechselte Felix Higl per Freistoß (60.) und Philipp Strompf (77.) vor 8471 Zuschauern für den ersten Zweitliga-Dreier der Spatzen seit dem 20. Mai 2001. Den Saarländern half das Tor von Luca Schnellbacher (62.) nicht entscheidend weiter.