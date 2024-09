2. Bundesliga: Schalkes Interimscoach mit Horrorbilanz

SPORT1 21.09.2024 • 13:49 Uhr Jakob Fimpel übernimmt das Traineramt des FC Schalke 04 interimsmäßig. Der bisherige U23-Coach der Königsblauen steckt mit der Zweitliga-Reserve in der Regionalliga West in einer Krise.

Karel Geraerts raus, Jakob Fimpel rein! Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga in einer Krise und hat am Samstagvormittag seinen Coach freigestellt. Bis zur Länderspielpause wird der bisherige U23-Trainer Fimpel die Mannschaft interimsmäßig übernehmen. Allerdings startet der 35-Jährige mit einer Hypothek, wies er mit der Schalker Reserve in den vergangenen Wochen eine Horrorbilanz vor.

Die Saison in der Regionalliga West begann für die U23 sehr vielversprechend, denn durch die Siege gegen den SC Wiedenbrück (2:0) und KFC Uerdingen (2:1) startete sie perfekt in die Saison. Daraufhin folgte ein 2:2 gegen den SV Rödinghausen, doch seither steckt Schalkes Reserve in einer Krise.

Schalkes Interimstrainer seit elf Jahren im Verein

Fimpel und Co. mussten zuletzt fünf Niederlagen am Stück hinnehmen und kassierten insgesamt 13 Gegentore. Hingegen erzielten die Schalker nur zwei eigene Treffer, wodurch sie bis auf den 14. Platz zurückfielen. Erst am Freitagabend verlor die U23 beim Wuppertaler SV mit 0:1. Es besteht die Möglichkeit, dass das Team an diesem Wochenende durch Siege der Kontrahenten bis auf den vorletzten Tabellenrang abfallen kann.

Fimpel ist bereits seit elf Jahren bei den Königsblauen. Er fing zunächst in der Schalker Jugend als Coach (2013 - 2016) an, ehe er unter Stephan Schmidt Co-Trainer der U17 (Saison 2016/17) sowie Assistent von Onur Cinel in der U23 (2017/18) wurde. Daraufhin zog es Fimpel für knapp vier Jahre erneut in die Schalker Jugend als Trainer.

NRW-Duell und Zweitliga-Kracher

Nach der Trennung von Torsten Fröhling wurde er dann im März 2022 befördert und ist seither Chefcoach von Schalkes Reserve. Für sie stand Fimpel insgesamt 84-mal an der Seitenlinie mit einem Punktedurchschnitt von 1,49 Zählern. Seine erste komplette Spielzeit schloss der 35-Jährige auf dem 9. Tabellenplatz ab. Die vergangene Saison beendete Schalkes U23 auf dem 5. Rang.

Sein Debüt wird der 35-Jährige am kommenden Samstag um 20.30 Uhr bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster geben. Eine Woche später steht dann zur gleichen Zeit der Kracher gegen Hertha BSC auf dem Programm (beide Spiele LIVE auf SPORT1). Danach folgt dann die Länderspielpause.

Schalke-Boss vertraut Fimpel