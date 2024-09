Basler mit Klartext zur Schalke-Krise: "Rolle rückwärts machen"

Vier Spiele wartet Schalke 04 in der 2. Bundesliga bereits auf einen Sieg - eine Entwicklung, die Ex-Profi-Mario Basler mit Sorge betrachtet. „Die Schalker müssen ein bisschen aufpassen. Die müssen jetzt mal die Rolle rückwärts machen. Immer wieder Unruhe bei S04″, bewertete der SPORT1 -Experte die aktuelle Situation in seinem Podcast „Basler ballert“ .

Deshalb forderte er: „Jeder hat seine Aufgabe in diesem Verein und die muss auch jeder dann machen.“ Es könne nicht sein, dass sich die Verantwortlichen gegenseitig in ihre Aufgaben reinreden würden. So werde auf Schalke „immer Unruhe sein“, ergänzte Basler.