2. Bundesliga heute: Braunschweig - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 27.10.2024 • 10:35 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt heute den SC Preußen Münster im Eintracht-Stadion. Die historische Bilanz spricht klar für die Gastgeber: In den letzten acht Auswärtsspielen in Braunschweig konnte Münster nur einmal gewinnen, und das liegt bereits 34 Jahre zurück. Sechs der sieben anderen Partien gingen verloren, darunter auch das letzte Aufeinandertreffen vor vier Jahren in der 3. Liga. Eintracht Braunschweig hat somit eine starke Heimbilanz gegen die Münsteraner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Braunschweig - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Münsters Coach Sascha Hildmann steht eine besondere Herausforderung an. In seinen bisherigen drei Begegnungen als Trainer gegen Eintracht Braunschweig konnte er weder einen Sieg noch ein Tor verbuchen. Zwei dieser Spiele coachte er für Kaiserslautern, eines für Münster. Gegen keinen anderen Verein blieb Hildmann als Trainer im Profifußball so erfolglos. Es bleibt abzuwarten, ob er heute diese Negativserie durchbrechen kann.

Eintracht Braunschweig auf Rekordjagd

Eintracht Braunschweig hat die Chance, mit einem weiteren Zu-Null-Heimsieg einen Vereinsrekord einzustellen. Die Löwen gewannen ihre letzten beiden Heimspiele ohne Gegentor und könnten mit einem weiteren Zu-Null-Erfolg eine Serie von drei Heimsiegen in Folge schaffen, was zuletzt vor 13 Jahren gelang. Zudem hat Braunschweig fünf der letzten sechs Spiele gegen Aufsteiger gewonnen, was ihnen zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

SC Preußen Münster kämpft gegen Abwärtstrend

Der SC Preußen Münster startete schwach in die Saison und steht nach neun Spielen mit nur sechs Punkten da. Diese Bilanz ist die schlechteste in der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga. Fünf der letzten sechs Teams mit einer ähnlichen Punkteausbeute stiegen ab, was Münster zusätzlichen Druck verleiht. Positiv ist jedoch, dass die Mannschaft zuletzt sechs Spiele in Folge traf und damit einen Vereinsrekord einstellte. Allerdings bleibt die Defensive anfällig, besonders bei Kopfball-Gegentoren, was gegen Braunschweig zum Problem werden könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.