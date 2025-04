HSV bekommt schon wieder Aufstiegs-Flatter - und jetzt auch noch Fan-Zoff!

Verspielt der Hamburger SV erneut im Saisonendspurt den Aufstieg in die Bundesliga? Nicht nur das fehlende Selbstverständnis auf dem Platz bereitet Sorgen, sondern auch der Ärger mit den eigenen Fans.

Verspielt der Hamburger SV erneut im Saisonendspurt den Aufstieg in die Bundesliga? Nicht nur das fehlende Selbstverständnis auf dem Platz bereitet Sorgen, sondern auch der Ärger mit den eigenen Fans.

Ein großer Schritt in Richtung Bundesliga wäre möglich gewesen. Hätte der Hamburger SV am Sonntagmittag gegen den Karlsruher SC gewonnen, wäre ihnen der Aufstieg wohl fast sicher gewesen. Stattdessen verloren die Hamburger völlig verdient mit 1:2.

HSV hat Heimstärke verloren

Die Hamburger waren eigentlich heimstark und verloren keines der ersten 14 Heimspiele dieser Saison. Nun allerdings setzte es mit dem 2:4 gegen Eintracht Braunschweig und dem 1:2 gegen Karlsruhe zwei Heim-Pleiten in Folge.

Insgesamt sind die Norddeutschen seit drei Spielen sieglos und haben in dieser Zeit lediglich einen Punkt geholt. Erst einmal in dieser Spielzeit durchlitten die Hamburger eine solche Durststrecke. Das war allerdings noch unter Ex-Trainer Steffen Baumgart, der Ende November nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie freigestellt wurde. Merlin Polzin übernahm dessen Part.