2. Bundesliga heute: Darmstadt - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.10.2024 • 15:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Darmstadt. In den bisherigen sechs Duellen am Böllenfalltor blieb der Effzeh ungeschlagen, was ihnen einen psychologischen Vorteil verschaffen könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Vergangenheit war Köln in den ersten elf Pflichtspiel-Duellen gegen Darmstadt unbesiegt, doch die letzten Begegnungen zeigen ein anderes Bild: Zwei der letzten drei Pflichtspiele gingen an die Lilien, darunter ein 2:0-Sieg im April in der Bundesliga. Diese jüngsten Ergebnisse könnten Darmstadt das nötige Selbstvertrauen geben, um die Serie der Kölner zu durchbrechen.

Darmstadt - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 20 Toren stellt der 1. FC Köln die beste Offensive der aktuellen Zweitliga-Saison. Diese Angriffsstärke wird auf die schwächste Defensive der Liga treffen, denn der SV Darmstadt hat bereits 19 Gegentore kassiert. Diese Konstellation verspricht ein torreiches Spiel, besonders da beide Trainer, Florian Kohfeldt und Gerhard Struber, historisch gesehen die meisten Tore ihrer Teams pro Spiel in der 2. Liga gesehen haben. Kölns Linton Maina, der bereits an sieben Toren direkt beteiligt war, wird eine Schlüsselrolle spielen, um die Defensive der Lilien weiter unter Druck zu setzen.

Darmstadts Heimschwäche als Herausforderung

Der SV Darmstadt kämpft in dieser Saison mit einer ausgeprägten Heimschwäche. Mit nur zwei Punkten aus vier Heimspielen sind die Lilien das schwächste Heimteam der Liga. Diese Bilanz wird durch die Tatsache verschärft, dass Darmstadt in dieser Saison bereits zwölf Punkte nach Führungen verspielt hat – ein Ligahöchstwert. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt muss dringend ihre Heimform verbessern, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Ein Lichtblick könnte Isac Lidberg sein, der mit sechs Toren in der Saison eine konstante Gefahr im Angriff darstellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spieler im Fokus: Waldschmidt und Lidberg

Luca Waldschmidt hat zuletzt für den 1. FC Köln in zwei Ligaspielen in Folge getroffen und könnte auch gegen Darmstadt eine entscheidende Rolle spielen. Mit drei Toren in dieser Zweitliga-Saison hat er bereits seine Ausbeute aus der letzten Bundesliga-Saison eingestellt. Auf der anderen Seite wird Darmstadts Isac Lidberg versuchen, seine beeindruckende Torserie fortzusetzen. Der Schwede hat in seinen ersten sechs Spielen für die Lilien bereits sechs Tore erzielt und könnte der Schlüssel sein, um die Kölner Defensive zu knacken. Beide Spieler werden entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.