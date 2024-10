2. Bundesliga heute: Darmstadt - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 27.10.2024 • 10:40 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Alle bisherigen vier Heimspiele in der 2. Bundesliga gegen die Spatzen konnten die Lilien für sich entscheiden, zuletzt mit einem knappen 1:0 im November 1987. Auch in der Regionalliga Süd behielt Darmstadt die Oberhand, als sie im April 2011 Ulm mit 3:0 besiegten. Diese historische Dominanz wird die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt sicherlich motivieren, ihre Serie fortzusetzen.

Seit Florian Kohfeldt das Ruder bei Darmstadt übernommen hat, zeigt sich die Offensive der Lilien in bestechender Form. In seinen ersten fünf Spielen als Trainer in der 2. Bundesliga erzielte sein Team 15 Tore, was einem beeindruckenden Schnitt von 3,0 Toren pro Spiel entspricht. Dies ist der höchste Torschnitt eines Trainers in der Geschichte der 2. Liga, wenn man Interimstrainer ausklammert. Mit 17 Treffern in dieser Saison liegt Darmstadt auf einem hohen Niveau, das sie zuletzt in der Saison 2021/22 übertrafen.

Ulm in der Krise: Schwacher Saisonstart

Der SSV Ulm 1846 Fußball erlebt einen schwierigen Start in die aktuelle Zweitliga-Saison. Mit nur sieben Punkten aus den ersten neun Spielen verzeichnen die Spatzen ihren schwächsten Saisonstart in der 2. Bundesliga. Auch die Offensive stockt, mit nur neun erzielten Toren – ein Vereinsnegativrekord zum Vergleichszeitpunkt. Zudem blieben sie in den letzten beiden Partien torlos und stehen nun vor der Herausforderung, gegen Darmstadt nicht den dritten torlosen Rückschlag in Serie hinnehmen zu müssen.

Gefährliche Standards und Pressing-Duelle

Darmstadt 98 zeigt sich in dieser Saison nicht nur offensiv stark, sondern auch in der Lage, nach hohen Ballgewinnen gefährlich zu werden. Zehnmal kamen die Lilien nach einem solchen Gewinn zum Abschluss, was sie zu einem der gefährlichsten Teams in dieser Disziplin macht. Ulm hingegen sieht sich mit den meisten Pressing-Sequenzen ihrer Gegner konfrontiert. Diese taktische Komponente könnte im heutigen Spiel entscheidend werden, wenn es darum geht, wer die Oberhand im Merck-Stadion am Böllenfalltor behält.

Wird SV Darmstadt 98 gegen SSV Ulm 1846 Fußball heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

