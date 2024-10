2. Bundesliga heute: Hamburg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.10.2024 • 10:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga eine durchwachsene Heimbilanz gegen den 1. FC Magdeburg. In den bisherigen drei Zweitliga-Heimspielen gegen die Sachsen-Anhalter mussten die Rothosen zwei Niederlagen hinnehmen, was ihnen sonst nur gegen Darmstadt widerfuhr. Allerdings konnten sie im letzten Aufeinandertreffen im November 2023 einen 2:0-Sieg einfahren.

Mohammed El Hankouri ist ein wichtiger Akteur im Kader des 1. FC Magdeburg. Beim jüngsten 2:2 gegen Greuther Fürth war er an beiden Toren direkt beteiligt, was seine Gefährlichkeit unterstreicht. Besonders gegen den Hamburger SV zeigt er sich treffsicher, denn gegen kein anderes Team erzielte er in der 2. Bundesliga mehr Tore. Diese Statistik macht ihn zu einem Spieler, auf den die HSV-Defensive besonders achten muss.

Formstarke Teams im direkten Duell

Seit dem 4. Spieltag dieser Saison sind sowohl der Hamburger SV als auch der 1. FC Magdeburg in bestechender Form. Beide Teams sammelten in diesem Zeitraum jeweils elf Punkte und blieben ungeschlagen. Der HSV erzielte dabei die meisten Tore der Liga, während Magdeburg ebenfalls offensiv stark auftrat. Diese Serie untermauert die Ambitionen beider Mannschaften, in der Tabelle weiter oben mitzuspielen und macht das heutige Duell besonders interessant.

Magdeburgs Auswärtsstärke als Herausforderung für den HSV

Der 1. FC Magdeburg ist aktuell das beste Auswärtsteam der 2. Bundesliga. Mit vier Siegen aus vier Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von +8 reisen sie mit viel Selbstvertrauen nach Hamburg. Diese Auswärtsstärke stellt den HSV vor eine große Herausforderung, zumal die Magdeburger bereits mehr Auswärtssiege eingefahren haben als in der gesamten Vorsaison. Die Rothosen müssen ihre Heimstärke unter Beweis stellen, um die Serie der Gäste zu brechen.

