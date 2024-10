2. Bundesliga heute: Hannover - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover 96 empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 reist mit einer beeindruckenden Serie nach Hannover. In der 2. Bundesliga haben die Königsblauen keines ihrer zwölf Spiele gegen Hannover 96 verloren, was die Niedersachsen zu einem ihrer Lieblingsgegner im Unterhaus macht. Insgesamt treffen die beiden Teams heute zum 75. Mal im Profifußball aufeinander. Nur gegen den FC Bayern München hat Hannover mehr Pflichtspiele verloren als gegen Schalke, was die Herausforderung für die Gastgeber zusätzlich unterstreicht.