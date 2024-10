2. Bundesliga heute: Hertha - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.10.2024 • 15:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend trifft Hertha BSC im Olympiastadion Berlin auf Eintracht Braunschweig. In der 2. Bundesliga begegnen sich beide Teams zum 13. Mal. Die Bilanz spricht klar für die Berliner, die bisher sechs Unentschieden und vier Siege verbuchen konnten. Braunschweig gelang in der 2. Liga nur zwei Siege gegen Hertha, der letzte datiert aus dem Oktober 1988. In jüngerer Vergangenheit konnte der BTSV jedoch im DFB-Pokal überraschen, zuletzt 2020 mit einem spektakulären 5:4-Heimsieg.

Beide Mannschaften müssen auf wichtige Spieler verzichten. Herthas Deyovaisio Zeefuik fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Zeefuik ist in dieser Saison der zweiterfolgreichste Zweikämpfer der Berliner. Auf der anderen Seite muss Braunschweig ohne Sven Köhler auskommen, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Köhler war bisher der Spieler mit den meisten Ballaktionen für den BTSV in dieser Saison.

Heimschwäche der Hertha: Historisch schlechte Bilanz

Hertha BSC kämpft in dieser Saison mit einer ungewohnten Heimschwäche. Die Berliner haben ihre letzten beiden Heimspiele verloren und kassierten zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen Elversberg – die höchste Heimniederlage seit 1996. Drei Heimniederlagen in Serie gab es für die Hertha in der 2. Liga noch nie. Mit nur drei Punkten aus den ersten vier Heimspielen steht die Mannschaft unter Druck, ihre Form zu verbessern.

Auswärtsschwäche der Braunschweiger: Defensive im Fokus

Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison auswärts erst einen Punkt geholt und stellt mit 14 Gegentoren die schwächste Auswärts-Defensive der Liga. Die Mannschaft lag auswärts bisher 279 Minuten zurück und konnte noch keine Führung erzielen. Fabio Kaufmann, der am letzten Spieltag sein erstes Saisontor erzielte, könnte ein Hoffnungsträger sein. Sein letzter Treffer gegen Hertha gelang ihm im Februar, was den Braunschweigern Mut machen könnte.

Wird Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

