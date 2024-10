2. Bundesliga heute: Münster - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.10.2024 • 10:00 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute die SV 07 Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag kommt es im Preußenstadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Preußen Münster empfängt die SV 07 Elversberg. Beide Teams stehen sich erstmals in der 2. Bundesliga gegenüber, nachdem sie zuletzt in der Saison 2013/14 in der 3. Liga aufeinandertrafen. Damals konnte Münster einen 2:1-Heimsieg feiern, während das Rückspiel in Elversberg mit einem 2:2 endete. Für die Gäste aus Elversberg bietet sich die Chance, als erst zweites Team nach Hessen Kassel 1982, ihre ersten drei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger in der 2. Bundesliga zu gewinnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Münster - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Luca Schnellbacher, der für die SV Elversberg auf seinen ehemaligen Verein trifft. In der Saison 2019/20 absolvierte er für Preußen Münster 33 Einsätze in der 3. Liga und erzielte dabei fünf Tore sowie sechs Assists. In der aktuellen Zweitliga-Saison ist Schnellbacher mit vier Treffern Elversbergs geteilt bester Torschütze, gemeinsam mit Fisnik Asllani. Seine Rückkehr ins Preußenstadion verspricht zusätzliche Brisanz.

Preußen Münster erlebte mit nur fünf Punkten aus den ersten acht Spielen den schwächsten Start in eine Zweitliga-Saison. Zudem warten die Münsteraner noch auf den ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit. Dennoch könnte das Team heute einen Vereinsrekord einstellen: In den letzten fünf Zweitliga-Spielen traf Münster immer mindestens einmal, ein sechstes Spiel in Folge mit Torerfolg wäre eine historische Bestmarke. Die SV Elversberg hingegen kommt mit Rückenwind ins Spiel, nachdem sie erstmals in diesem Jahr zwei Zweitliga-Siege in Serie feiern konnte.

Standards und Defensivstärke im Fokus

Standardsituationen könnten heute eine entscheidende Rolle spielen. Preußen Münster erzielte und kassierte zuletzt je zwei Tore per Standard und führt mit sechs Standard-Toren die Liga an. Gleichzeitig kassierten sie acht Gegentreffer nach ruhenden Bällen, ebenfalls ein Höchstwert. Elversberg hingegen hat 56% ihrer Gegentore nach Standards kassiert. Defensiv glänzte die SVE zuletzt mit vier Weißen Westen, was sie gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 an die Ligaspitze bringt. Beide Teams werden also besonders auf die Verteidigung von Standards achten müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SC Preußen Münster gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.