2. Bundesliga: Köln kommt böse unter die Räder

Der 1. FC Köln kassiert in Darmstadt eine böse Klatsche. Wieder sieht die Defensive nicht gut aus. Die Geißböcke bleiben im Tabellenmittelfeld.

Fraser Hornby hatte das Team von Trainer Florian Kohfeldt früh in Führung gebracht (11.), Tim Lemperle glich noch vor der Pause aus (38.), doch die Kölner brachten das Remis nicht in die Halbzeit. Erneut war es Hornby, der die Lilien in Front schoss (40.).