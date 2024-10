Nach Schalke-Aus: Geraerts bricht sein Schweigen

Geraerts: „Es war eine Ehre“

Für die Zukunft wünscht Geraerts den Königsblauen nur das Beste: „Schalke ist ein Verein mit stolzer Tradition, und ich bin mir sicher, dass Ihr bald wieder dort sein werdet, wo dieser Verein hingehört – an der Spitze. Ich werde diese Zeit immer in meinem Herzen tragen“, betonte der Belgier, der knapp ein Jahr in Gelsenkirchen an der Seitenlinie stand.