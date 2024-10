Nächster Schalke-Dämpfer! Bittere Heimpremiere und Pfeifkonzert

Neuer Trainer, alte Sorgen: Auch unter Kees van Wonderen steckt der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga weiterhin tief in der Krise. Im ersten Heimspiel unter dem neuen Coach kassierten die Königsblauen eine 3:4 (1:3)-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth. Den Franken gelang im ersten Spiel nach dem Aus von Alexander Zorniger im Anschluss an die Derbypleite die Wende.