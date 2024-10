2. Bundesliga: "Das ist völlig irre! Das habe ich noch nie gesehen!"

Doppelter Elfmeter-Irrsinn in der 2. Bundesliga! Beim 2:2 (2:1) dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth beim verschulden gleich zwei Spieler durch kapitale Blackouts im eigenen Strafraum Elfmeter.

„Das ist völlig irre! Solche zwei Szenen in einem Spiel habe ich noch nie erlebt“, sagte Torsten Mattuschka in der Halbzeitpause bei Sky und erinnerte an einen bekannten Ex-Trainer: „Ede Geyer hätte gesagt: Sagt mal, habt ihr Tinte gesoffen?“