2. Bundesliga heute: Braunschweig - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das heutige Duell gegen den SSV Jahn Regensburg . Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning blieb in den letzten vier Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen, mit drei Siegen und einem Unentschieden. Diese Heimstärke ist entscheidend, da die Eintracht 83% ihrer Saisonpunkte im heimischen Eintracht-Stadion geholt hat. Besonders im Fokus steht Rayan Philippe, der mit neun Saisontoren die Torjägerliste der Liga anführt. Seine sieben Heimtore sind ein geteilter Ligabestwert, und er hat in den letzten vier Heimspielen stets getroffen.

Der SSV Jahn Regensburg erlebt eine schwierige Saison und reist mit einer ernüchternden Auswärtsbilanz nach Braunschweig. Die Regensburger haben in dieser Zweitliga-Saison noch keinen Punkt in der Fremde geholt und mussten in allen sechs Auswärtsspielen Niederlagen hinnehmen. Der letzte Auswärtssieg gelang ihnen jedoch ausgerechnet gegen den heutigen Gegner, Eintracht Braunschweig, im Mai 2023. Mit nur fünf erzielten Toren in 13 Spielen stellt Regensburg zudem einen Negativrekord ein und hat mit 33 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.





Fehlende Stabilität bei Braunschweig ohne Kaufmann

Eintracht Braunschweig muss heute auf Fabio Kaufmann verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Kaufmann ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, und seine Abwesenheit könnte sich negativ auf die Stabilität des Teams auswirken. In den letzten Spielen, in denen Kaufmann nicht in der Startelf stand, konnte Braunschweig nur einen Sieg einfahren. Die Siegquote ohne ihn liegt bei lediglich 17%, während sie mit ihm bei 32% liegt. Dies zeigt, wie wichtig Kaufmanns Präsenz für die Mannschaft ist.