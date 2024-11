2. Bundesliga heute: Darmstadt - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.11.2024 • 10:05 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr trifft der SV Darmstadt 98 im Merck-Stadion am Böllenfalltor auf Hertha BSC. Die Berliner haben in der Vergangenheit eine beeindruckende Bilanz gegen die Lilien vorzuweisen: In den letzten vier Pflichtspielen gingen sie stets als Sieger vom Platz, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders in Erinnerung bleibt das 2:0 in der zweiten Pokalrunde der Saison 2018/19. Dennoch bleibt ein Makel: In der 2. Bundesliga gelang Hertha BSC in Darmstadt bisher kein Sieg. In sechs Duellen mussten sie sich mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen zufriedengeben. Nur beim SV Meppen trat Hertha in der 2. Liga häufiger an, ohne zu gewinnen.

Darmstadt - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Hertha BSC muss auf Márton Dárdai verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre nicht in der Innenverteidigung zur Verfügung steht. Dárdai ist ein Schlüsselspieler der Berliner, der in dieser Saison die meisten Pässe (526) und die meisten Läufe mit Ball am Fuß (182) verzeichnete. Die Statistik zeigt, dass Hertha mit Dárdai in der Startelf deutlich erfolgreicher ist: 46% der Spiele wurden gewonnen, während ohne ihn nur 20% der Partien siegreich endeten. Diese Lücke in der Defensive könnte für die Berliner heute eine Herausforderung darstellen.

Starker Lauf des SV Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 befindet sich derzeit in einer starken Formphase und blieb in den letzten fünf Pflichtspielen unbesiegt. Unter Trainer Florian Kohfeldt kassierten die Lilien in acht Spielen nur eine Niederlage. Besonders beeindruckend ist die Offensive: Seit Kohfeldts Amtsantritt erzielte Darmstadt 21 Tore in sieben Spielen – ein ligaweiter Bestwert. Isac Lidberg ist dabei der herausragende Akteur, der in seinen letzten sechs Einsätzen an zehn Toren direkt beteiligt war. Mit elf Scorerpunkten ist er der Topscorer der 2. Bundesliga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Heimschwäche der Lilien trifft auf auswärtsstarke Hertha

Trotz der starken Form hat der SV Darmstadt 98 in dieser Saison einen schwachen Heimstart hingelegt und sammelte nur sechs Punkte aus den ersten sechs Heimspielen. Hertha BSC hingegen ist auswärts noch ungeschlagen und hat in fünf Gastspielen bereits zwölf Tore erzielt. Die Berliner sind besonders in der zweiten Halbzeit stark, während Darmstadt in der ersten Halbzeit glänzt.

Ein spannendes Duell der Gegensätze erwartet die Fans, bei dem beide Teams ihre Stärken ausspielen wollen. Tobias Kempe könnte für Darmstadt Geschichte schreiben, indem er als erster Spieler in 13 verschiedenen Zweitliga-Saisons trifft.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.