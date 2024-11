2. Bundesliga heute: Darmstadt - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 tritt heute Abend im Merck-Stadion am Böllenfalltor gegen den SC Preußen Münster an. Die historische Bilanz in der 2. Bundesliga spricht nicht für die Lilien: In vier Zweitliga-Begegnungen gelang Darmstadt kein Sieg gegen Münster, wobei die Preußen in diesen Spielen stets trafen. Allerdings hat sich das Blatt in den jüngsten Duellen gewendet, denn Darmstadt gewann fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen in der 3. Liga gegen Münster. Diese Serie gibt den Lilien sicherlich Selbstvertrauen, um die Negativbilanz in der 2. Bundesliga zu verbessern.

Darmstadt - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker





Ein Spieler, der aktuell besonders im Fokus steht, ist Philipp Förster. Der Darmstädter Mittelfeldspieler hat in den letzten drei Zweitliga-Spielen jeweils ein Tor erzielt und ist somit in Topform. Seit Beginn des 9. Spieltags kommt ligaweit nur sein Teamkollege Isac Lidberg auf mehr direkte Torbeteiligungen als Förster. Mit vier Toren in acht Pflichtspielen für Darmstadt hat Förster bereits mehr Treffer erzielt als in seiner gesamten Zeit beim VfL Bochum. Försters aktuelle Form könnte entscheidend sein, um die Offensive der Lilien, die mit 28 Toren die geteilt beste der Liga ist, weiter anzutreiben.





Florian Kohfeldts beeindruckender Start

Defensive Herausforderungen für Darmstadt

Seit Florian Kohfeldt das Traineramt beim SV Darmstadt übernommen hat, zeigt die Mannschaft eine beeindruckende Form. Mit 18 Punkten aus neun Spielen hat Kohfeldt einen Ligabestwert aufgestellt, der zuletzt 1987 von Klaus Schlappner erreicht wurde. Die Lilien sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, mit fünf Siegen und zwei Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist, dass Darmstadt unter Kohfeldt 26 Zweitliga-Tore erzielte, was einen eingestellten Rekord für einen Trainer in seinen ersten neun Spielen darstellt. Diese offensive Stärke wird heute Abend gegen Münster erneut gefragt sein.Trotz der offensiven Power hat der SV Darmstadt in dieser Saison noch keine Weiße Weste bewahren können. Saisonübergreifend warten die Lilien seit 19 Partien auf ein Spiel ohne Gegentor. Sollte Münster heute treffen, würde Darmstadt den Vereinsnegativrekord von 20 Spielen in Folge mit Gegentreffer einstellen. Preußen Münster hat in jedem der letzten sieben Zweitliga-Auswärtsspiele getroffen, was eine Herausforderung für die Darmstädter Defensive darstellt. Zudem kassierte Münster in dieser Saison die meisten Kopfballgegentore, während Darmstadt die wenigsten hinnehmen musste. Diese Statistik könnte im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen.