2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den SV 07 Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf steht vor einer wichtigen Partie gegen den SV 07 Elversberg in der Merkur Spiel-Arena. Die Gastgeber haben in dieser Saison Schwierigkeiten, ihre Heimstärke zu demonstrieren, und konnten in den letzten vier Heimspielen keinen Sieg einfahren (2 Unentschieden, zwei Niederlagen). Mit nur sechs Punkten aus den ersten sechs Heimspielen der Saison wiederholen sie eine ähnliche Schwächephase wie in der Saison 2021/22. Besonders auffällig ist die Defensive: In Heimspielen kassierte die Fortuna sieben Gegentore mehr als auswärts, was sie in dieser Hinsicht zum anfälligsten Team der Liga macht.

Düsseldorf - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV 07 Elversberg reist mit Rückenwind nach Düsseldorf. Die Mannschaft hat vier ihrer letzten sechs Zweitliga-Spiele gewonnen und dabei so viele Siege eingefahren wie in den 18 Spielen zuvor. Seit dem 7. Spieltag hat kein Team mehr Punkte gesammelt als Elversberg. Besonders hervorzuheben ist Fisnik Asllani, der mit sieben Toren und drei Vorlagen einer der treffsichersten Spieler der Liga ist. Ein Auswärtssieg würde Elversberg in der Tabelle an Düsseldorf vorbeiziehen lassen, was die Motivation zusätzlich steigern dürfte.

Defensive Stabilität als Schlüssel

Beide Teams haben in dieser Saison bereits mehrfach ihre defensive Stabilität unter Beweis gestellt. Fortuna Düsseldorf konnte fünfmal die Null halten, während Elversberg viermal ohne Gegentor blieb. Allerdings wartet Elversberg seit vier Partien auf ein Zu-Null-Spiel, während Düsseldorf seit drei Spielen kein Spiel ohne Gegentor absolvieren konnte. Diese defensive Anfälligkeit könnte im heutigen Spiel entscheidend sein, zumal Düsseldorf in der Schlussviertelstunde besonders gefährlich ist und bereits neun ihrer 18 Saisontore in dieser Phase erzielte.

Standardsituationen als Trumpf für Düsseldorf

Standardsituationen könnten im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison bereits neun Tore nach Standards erzielt, was sie zu einem der gefährlichsten Teams in dieser Disziplin macht.

Im Gegensatz dazu hat Elversberg nur drei Standardtore erzielt und gehört damit zu den schwächeren Teams in dieser Kategorie. Die Fähigkeit von Düsseldorf, aus Standards Kapital zu schlagen, könnte im Duell gegen Elversberg den Unterschied ausmachen, insbesondere wenn das Spiel auf Messers Schneide steht.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

