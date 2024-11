2. Bundesliga heute: Hamburg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 17:30 Uhr Hamburger SV empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV empfängt heute Abend den FC Schalke 04 im heimischen Volksparkstadion. Die historische Bilanz in der 2. Bundesliga spricht klar für die Gastgeber. In den bisherigen vier Zweitliga-Duellen konnte Schalke lediglich einen Punkt gegen den HSV holen, was einer durchschnittlichen Ausbeute von nur 0,25 Punkten pro Spiel entspricht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der letzte Pflichtspielsieg der Königsblauen gegen die Hamburger liegt bereits sieben Jahre zurück, als sie im November 2017 in der Bundesliga mit 2:0 gewinnen konnten. Diese Statistik dürfte den Hamburgern zusätzliches Selbstvertrauen geben, um die aktuelle Negativserie von drei Spielen ohne Sieg zu beenden.

Hamburg - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: SPORT1

Livestream: sport1.de

Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für den Hamburger SV könnte heute Abend die Kopfballstärke sein. Mit neun erzielten Kopfballtoren führen die Hanseaten diese Statistik in der laufenden Zweitligasaison an. Besonders Davie Selke hat sich mit vier Kopfballtreffern hervorgetan, auch wenn ihm gegen Schalke in der Bundesliga bislang kein Tor gelang. Die Schalker Defensive muss sich also auf eine luftige Herausforderung einstellen, denn die Hamburger werden sicherlich versuchen, ihre Stärke bei Standardsituationen auszuspielen.

Schalke mit neuem Schwung unter Kees van Wonderen

Der FC Schalke 04 reist mit frischem Selbstvertrauen nach Hamburg, nachdem sie zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen beenden konnten. Unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen scheint die Defensive stabiler geworden zu sein, denn Schalke blieb in den letzten beiden Partien ohne Gegentor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dennoch stehen die Königsblauen mit nur zwölf Punkten nach zwölf Spielen unter Druck, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Die bevorstehende Partie bietet eine Gelegenheit, die schwache Bilanz gegen den HSV zu verbessern.

Heimstärke des HSV als Trumpfkarte

Der Hamburger SV kann heute Abend auf seine beeindruckende Heimserie bauen. Saisonübergreifend sind die Hamburger seit acht Zweitligaspielen zu Hause ungeschlagen, was sie gemeinsam mit dem SC Paderborn zur heimstärksten Mannschaft der Liga macht. Allerdings konnten sie in dieser Saison nur drei ihrer sechs Heimspiele gewinnen, was zeigt, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Sieg gegen Schalke wäre nicht nur wichtig für die Tabelle, sondern auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft, die seit dem letzten Heimspiel gegen Schalke im Juli 2023 keinen Zweitligasieg mehr nach einem Rückstand einfahren konnte.

Wird Hamburger SV gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.