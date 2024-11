2. Bundesliga heute: Hannover - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:05 Uhr Hannover 96 empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 empfängt heute den SV Darmstadt 98 in der Heinz von Heiden-Arena, und die Niedersachsen haben in der Vergangenheit eine starke Bilanz gegen die Lilien vorzuweisen. In den letzten elf Pflichtspielduellen seit der Saison 2015/16 konnte Hannover sieben Siege und zwei Unentschieden verbuchen. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn die letzte Begegnung im eigenen Stadion endete in der Zweitliga-Saison 2022/23 mit einer 1:2-Niederlage für Hannover. #

Beide Teams sind derzeit in guter Form, was sich in der aktuellen Tabelle widerspiegelt: Hannover hat mit 22 Punkten nach zwölf Spielen die beste Zweitliga-Saison seit 2001/02 hingelegt, während Darmstadt unter Trainer Florian Kohfeldt in den letzten acht Spielen ebenfalls 15 Punkte sammelte.

Hannover - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Ein spannendes Duell verspricht die Begegnung zwischen der offensivstarken Mannschaft von Darmstadt und der defensivstarken Elf von Hannover zu werden. Darmstadt hat mit 26 Toren die geteilt beste Offensive der Liga, während Hannover mit nur zehn Gegentoren die beste Defensive stellt. Besonders hervorzuheben ist Darmstadts Torjäger Isac Lidberg, der mit neun Treffern die Ligabestmarke hält. Auf der anderen Seite hat Hannover in dieser Saison zu Hause noch keinen Punkt abgegeben und könnte mit einem weiteren Heimsieg einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Hannovers Heimstärke und Darmstadts Auswärtsbilanz

Hannover 96 hat in dieser Zweitligasaison eine beeindruckende Heimstärke gezeigt und ist das einzige Team, das zu Hause noch keinen Punktverlust hinnehmen musste. Die Niedersachsen starteten zum dritten Mal mit sechs Heimsiegen in die Saison. Darmstadt hingegen hat es in dieser Saison noch nicht geschafft, eine Weiße Weste zu bewahren, was auf eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive hindeutet. Dennoch sind die Lilien seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und konnten zuletzt drei Pflichtspiele in Folge gewinnen, was ihnen zusätzliches Selbstvertrauen für das heutige Spiel geben dürfte.

Zweikampfverhalten als Schlüssel zum Erfolg

Ein interessanter Aspekt des heutigen Spiels wird das Zweikampfverhalten beider Teams sein. Hannover 96 führt mit 108 Zweikämpfen pro Spiel die zweimeisten aller Teams in dieser Zweitliga-Saison an, hat jedoch die schwächste Zweikampfquote der Liga mit 46%. Im Gegensatz dazu führt Darmstadt die ligaweit wenigsten Zweikämpfe (90) aus, weist aber mit 52% die zweitbeste Zweikampfquote auf. Dieses Duell der unterschiedlichen Spielstile könnte entscheidend für den Ausgang der Partie sein, insbesondere wenn es darum geht, im Mittelfeld die Kontrolle zu übernehmen und die Angriffe effektiv zu gestalten.

Wird Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.