2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.11.2024 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den SC Preußen Münster. Seit der Gründung der Bundesliga haben die Badener nur eines der zehn Pflichtspiel-Duelle gegen die Münsteraner verloren und konnten sieben Siege sowie zwei Unentschieden verbuchen.

Besonders bemerkenswert ist die Heimstärke des KSC gegen Preußen Münster: Alle fünf bisherigen Heimspiele wurden gewonnen. Die letzten Begegnungen der beiden Teams fanden in der 3. Liga in der Saison 2018/19 statt, wo der KSC mit 5:0 zu Hause und 4:1 auswärts dominierte.

Aktuell kämpft der Karlsruher SC mit einer Formschwäche in der 2. Bundesliga. Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen, was zuletzt im Herbst 2022 der Fall war, konnten die Badener nur eines ihrer letzten sechs Ligaspiele gewinnen. Mit nur einem Sieg in den letzten sechs Partien teilt sich der KSC diese schwache Bilanz mit vier weiteren Teams. Im Gegensatz dazu zeigt Preußen Münster einen Aufwärtstrend und ist seit drei Spielen ungeschlagen. In diesen Partien sammelten die Münsteraner fünf Punkte, genauso viele wie in den ersten acht Spieltagen der Saison.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Standardsituationen könnten heute eine entscheidende Rolle spielen. Der Karlsruher SC hat in dieser Saison bereits sechs Tore nach Ecken erzielt, mehr als jedes andere Team in der Liga. Besonders Marcel Franke hat sich als gefährlicher Kopfballspieler erwiesen, indem er in den letzten drei Spielen zwei Tore per Kopf nach Ecken erzielte. Auf der anderen Seite hat Preußen Münster Schwierigkeiten, Gegentore nach Ecken zu verhindern, mit bereits fünf kassierten Treffern in dieser Saison. Dies könnte dem KSC eine wertvolle Gelegenheit bieten, seine Heimstärke weiter auszubauen.

Spieler im Fokus: Marvin Wanitzek und die Laufstärke von Münster

Ein weiterer Spieler, der heute im Fokus stehen wird, ist Karlsruhes Marvin Wanitzek. Mit sechs Vorlagen ist er der beste Vorbereiter der laufenden Zweitliga-Saison und hat seine Assist-Ausbeute aus der Vorsaison bereits übertroffen. In den letzten drei Pflichtspielen gegen Preußen Münster sammelte Wanitzek vier Vorlagen.

Auf der anderen Seite beeindruckt Preußen Münster mit seiner Laufstärke. In den letzten drei Spielen legten die Münsteraner durchschnittlich 120,6 Kilometer pro Spiel zurück, was sie zum laufstärksten Team in diesem Zeitraum macht. Diese Ausdauer könnte ein entscheidender Faktor im heutigen Duell sein.

Wird Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.