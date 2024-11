2. Bundesliga heute: Lautern - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 03.11.2024 • 10:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit dem gemeinsamen Aufstieg in die 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg eine beeindruckende Bilanz gegen den 1. FC Kaiserslautern vorzuweisen. In den vergangenen beiden Spielzeiten holte der FCM gegen keinen anderen Gegner mehr Punkte als gegen die Pfälzer. Besonders bemerkenswert ist die Erfolgsserie von Magdeburgs Trainer Christian Titz, der gegen Kaiserslautern mehr Siege einfuhr als gegen jedes andere Team im Profibereich. Insgesamt durfte er in sieben Pflichtspielen 15 Tore seiner Mannschaft gegen die Roten Teufel bejubeln. Dennoch blieb ein Sieg im Fritz-Walter-Stadion bislang aus, was die heutige Partie besonders spannend macht.

Lautern - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit Rückenwind in das heutige Duell, nachdem sie zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen konnten. Dabei erzielten die Roten Teufel sieben Tore, was nur vom 1. FC Nürnberg übertroffen wurde. Auf der anderen Seite steht der 1. FC Magdeburg, der nach einer stabilen Phase von 15 Spielen mit nur zwei Niederlagen nun erstmals seit März 2024 zwei Spiele in Folge verlor. Diese jüngsten Rückschläge könnten sich auf die Moral der Mannschaft auswirken, die jedoch auswärts in dieser Saison bereits 75% ihrer Punkte holte.

Offensive Stärken: Magdeburgs Auswärtsstärke trifft auf Kaiserslauterns Defensive

Der 1. FC Magdeburg hat sich in dieser Saison als auswärtsstarkes Team etabliert und erzielte bereits zwölf Tore in der Fremde, womit sie gemeinsam mit Hertha und Fürth die Liga anführen. Kaiserslautern hingegen hat mit einer durchschnittlichen Gegentorquote von 2,0 pro Heimspiel zu kämpfen, was nur von Nürnberg und Schalke übertroffen wird. Die Magdeburger Offensive wird angeführt von Martijn Kaars, der mit einem Expected-Goals-Wert von 6,5 ligaweit an der Spitze steht. Auf Seiten der Gastgeber ist Ragnar Ache ein gefährlicher Angreifer, der in den letzten beiden Spielen jeweils traf, jedoch noch nie gegen Magdeburg erfolgreich war.

Spieler im Fokus: Hansliks Aufschwung und Magdeburgs Laufstärke

Daniel Hanslik von Kaiserslautern hat zuletzt mit drei Scorerpunkten in einem Spiel auf sich aufmerksam gemacht und seinen Saisonrekord aus der vergangenen Spielzeit bereits eingestellt. Besonders in Erinnerung bleibt sein Doppelpack beim 4:1-Heimsieg gegen Magdeburg in der letzten Saison. Auf der anderen Seite beeindruckt Magdeburg mit einer hohen Laufintensität, die nur vom SC Paderborn übertroffen wird. Mit 233 Sprints pro Spiel setzen sie die gegnerische Defensive regelmäßig unter Druck. Diese physische Präsenz könnte heute ein entscheidender Faktor im Fritz-Walter-Stadion sein.

