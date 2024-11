2. Bundesliga heute: Münster - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 22.11.2024 • 15:35 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend kommt es im Preußenstadion zu einem seltenen Aufeinandertreffen zwischen dem SC Preußen Münster und dem 1. FC Köln. Die beiden Mannschaften trafen zuletzt in der Bundesliga-Premieren-Saison 1963/64 aufeinander, wobei die Kölner beide Partien für sich entscheiden konnten. Damals siegten die Domstädter mit 3:0 zu Hause und 2:0 auswärts. Dieses historische Duell verspricht, die Fans in Münster zu begeistern, auch wenn die Vorzeichen heute anders stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Münster - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Preußen Münster hat in den letzten vier Zweitliga-Spielen eine beachtliche Serie hingelegt und blieb ungeschlagen (1 Sieg, drei Unentschieden). Diese Serie ist ein Hoffnungsschimmer für die Münsteraner, die in der bisherigen Saison nur selten konstant punkten konnten. Besonders gegen Bundesliga-Absteiger tat sich Münster schwer und wartet noch auf den ersten Sieg (3 Unentschieden, fünf Niederlagen). Der jüngste 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf war der erste in dieser Saison, und ein weiterer Erfolg zu Hause wäre der erste Doppelschlag seit April 1991.

Kölner Offensive in Topform

Der 1. FC Köln reist mit einer beeindruckenden Serie von drei Pflichtspielsiegen in Folge ohne Gegentor nach Münster. Die Kölner Defensive hat in dieser Saison bereits fünfmal die Null gehalten, mehr als in der gesamten Vorsaison. Offensiv ist der FC ebenfalls stark aufgestellt, mit Damion Downs und Tim Lemperle als besten Torschützen.

Köln hat in jedem Spiel dieser Zweitliga-Saison getroffen und führt die Liga mit einem Expected-Goals-Wert von 26,9 an. Mit 248 abgegebenen Schüssen sind die Kölner zudem die offensiv aktivste Mannschaft der Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spielstil und Taktik im Fokus

Die Spielstile der beiden Teams könnten den Ausgang der Partie entscheidend beeinflussen. Während der 1. FC Köln mit 287 Pässen pro Spiel in der gegnerischen Hälfte die Liga anführt, ist Preußen Münster mit 147 Pässen das Team mit den wenigsten erfolgreichen Aktionen in diesem Bereich.

Zudem ist Münster das ungenaueste Team bei diesen Pässen, während Köln mit einer Erfolgsquote von 78% zu den präzisesten gehört. Diese Unterschiede im Ballbesitz und Passspiel könnten den Ausschlag geben, wenn die beiden Mannschaften heute Abend aufeinandertreffen.

Wird SC Preußen Münster gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.