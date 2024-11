2. Bundesliga heute: Nürnberg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.11.2024 • 15:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den 1. FC Kaiserslautern in das heutige Duell im Max-Morlock-Stadion. In der 2. Bundesliga hat der Club keines seiner sieben Heimspiele gegen die Pfälzer verloren, was eine bemerkenswerte Serie darstellt.

Diese Heimstärke wird durch die jüngste Formkurve untermauert, denn der FCN blieb in den letzten vier Zweitligaspielen ungeschlagen und sammelte dabei zehn von zwölf möglichen Punkten. Mit 17 Punkten aus den ersten elf Spielen dieser Saison steht Nürnberg erstmals seit Mai 2022 wieder im oberen Tabellendrittel der 2. Bundesliga.

Nürnberg - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Auf Seiten des 1. FC Kaiserslautern sticht Ragnar Ache als einer der gefährlichsten Angreifer der Liga hervor. Der Stürmer traf in den letzten drei Zweitligaspielen in Folge und hat insgesamt bereits sieben Saisontore auf seinem Konto. Diese Marke erreichte in der 2. Liga für den FCK zuletzt Mohamadou Idrissou in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14. Ache wird auch heute Abend eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, die Nürnberger Defensive zu überwinden und die Auswärtsbilanz der Pfälzer zu verbessern.

Offensivpower des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg kann sich in dieser Saison auf eine der stärksten Offensiven der Liga verlassen. Mit 24 Toren nach elf Spielen stellt der Club die zweitbeste Angriffsreihe der 2. Bundesliga, nur übertroffen vom Hamburger SV. Besonders hervorzuheben ist Mahir Emreli, der zuletzt in vier Pflichtspielen in Folge für die Franken traf. Diese offensive Durchschlagskraft wird entscheidend sein, um die Serie von zwei Heimsiegen in Folge auszubauen und möglicherweise den dritten Heimsieg in Serie zu feiern, was zuletzt im Frühjahr 2023 gelang.

Emotionale Komponente: Miroslav Klose und Markus Anfang

Das heutige Aufeinandertreffen birgt auch eine besondere emotionale Note, da Nürnbergs Trainer Miroslav Klose auf seinen ehemaligen Mitspieler Markus Anfang trifft, der aktuell die Geschicke des 1. FC Kaiserslautern leitet. Beide standen von 2002 bis 2003 gemeinsam auf dem Platz und erlebten unter anderem das DFB-Pokal-Finale 2003. Diese persönliche Verbindung könnte dem Spiel eine zusätzliche Brisanz verleihen, während beide Trainer versuchen werden, ihre jeweilige Mannschaft zum Sieg zu führen.

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

