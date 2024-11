2. Bundesliga heute: Paderborn - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 22.11.2024 • 15:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg reist mit einer beeindruckenden Bilanz in die Home Deluxe Arena, denn gegen den SC Paderborn hat der Club eine der besten Siegquoten im Profifußball. In elf Pflichtspielen konnten die Nürnberger acht Siege einfahren, was einer bemerkenswerten Quote von 73% entspricht. Besonders auffällig ist, dass in der vergangenen Zweitliga-Saison jeweils das Auswärtsteam als Sieger vom Platz ging. Diese Statistik dürfte den Gästen zusätzlichen Rückenwind verleihen, während Paderborn auf Revanche sinnt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Paderborn - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein besonderes Augenmerk wird auf Julian Justvan liegen, der Topscorer des 1. FC Nürnberg in dieser Saison. Mit drei Toren und vier Assists hat er maßgeblich zum Erfolg seines Teams beigetragen. Justvan trifft heute erstmals auf seinen ehemaligen Verein, den SC Paderborn, für den er zwischen 2020 und 2023 in 102 Pflichtspielen auflief. Seine Kenntnis über die Spielweise der Paderborner könnte für den Club ein entscheidender Vorteil sein, während Paderborns Defensive besonders auf ihren ehemaligen Mitspieler achten muss.

Starke Heimserie des SC Paderborn

Der SC Paderborn kann auf eine beeindruckende Heimserie bauen, denn die Mannschaft ist seit acht Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen. In dieser Saison kassierte das Team in der Home Deluxe Arena lediglich zwei Gegentore, was den geteilten Ligabestwert darstellt. Diese defensive Stabilität wird entscheidend sein, um gegen die offensivstarken Nürnberger bestehen zu können. Zudem hat Paderborn in den letzten drei Zweitligaspielen nicht verloren und möchte diese Serie weiter ausbauen.

Aufholjagden als Markenzeichen beider Teams

Sowohl der SC Paderborn als auch der 1. FC Nürnberg haben in dieser Saison bewiesen, dass sie nach Rückständen nicht aufgeben. Paderborn holte bereits acht Punkte nach Rückständen, während Nürnberg mit elf Punkten in dieser Kategorie sogar ligaweit führend ist. Diese Fähigkeit, Spiele zu drehen, könnte heute Abend entscheidend sein, wenn es darum geht, wer am Ende die Oberhand behält. Beide Teams haben zudem eine Vorliebe für späte Tore, was auf ein spannendes Spielende hoffen lässt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.