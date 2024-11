2. Bundesliga: Neuer HSV-Coach? Klare Tendenz bei Kovac

Unter den Fans des HSV kursiert auch der Name Niko Kovac, wenn es um die Nachfolge von Steffen Baumgart geht. Der Kroate sieht jedoch von einem Engagement an der Elbe ab.

Nach der Entlassung von Steffen Baumgart befindet sich der Hamburger SV auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer . Neben möglichen Nachfolgern wie Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel oder Ruud van Nistelrooy kursierte unter den Fans der Rothosen auch schon der Name Niko Kovac, der den HSV übernehmen könnte.

Kovac prüft internationale Optionen

Problem: Kovac sollen einige konkrete Möglichkeiten und Optionen von Vereinen aus dem Ausland vorliegen, die unter anderem international vertreten sind. Der ehemalige Bayern-Trainer will nach SPORT1 -Informationen zeitnah abwägen, ob er eine der Optionen wahrnehmen möchte . Ein Engagement beim HSV ist demnach kein Thema.

Der Zweitligist hatte sich am Sonntag von Steffen Baumgart getrennt und somit auf den Negativlauf in den vergangenen Wochen reagiert. Interimsweise übernahm Merlin Polzin den Trainerposten beim HSV, am Wochenende steht für die Norddeutschen ein schweres Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf dem Programm.