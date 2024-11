Bemerkenswertes Statement! Schalke rechnet mit Fährmann ab

Der FC Schalke 04 bezieht im Konflikt mit Torhüter Ralf Fährmann ausführlich Stellung. Zwar nimmt der Klub die Abmahnung zurück, wählt aber auch deutliche Worte in Richtung des Keepers.

„Auch wenn sich Ralf Fährmann nach eigener Aussage weiterhin für den besten Torhüter auf Schalke hält, wird er kein Spiel mehr für Königsblau bestreiten", hieß es in einem auf der Schalker Webseite veröffentlichten Statement des Schalker Vorstands.

Fährmann steht noch bis Saisonende bei den Königsblauen unter Vertrag. „Er wird unter keinen Umständen verlängert und Fährmann wird den Verein danach verlassen", hieß es in der Mitteilung.

Fährmanns Verhalten „lässt keine andere Entscheidung zu"

Man hätte sich einen anderen Abgang gewünscht, hätte dem langjährigen Schalker, der in der Knappenschmiede ausgebildet wurde, zunächst sogar ein Abschiedsspiel in Aussicht gestellt. „Das Verhalten von Ralf Fährmann lässt im Sinne von Schalke 04 jedoch keine andere Entscheidung zu."

Was ist passiert? Anlass der jüngsten Eskalation war ein Anfang Oktober in der Sport Bild erschienenes Interview, das Fährmann nach Angaben des Klubs ohne Vorabinformation an seinen Arbeitgeber führte und damit gegen vertragliche Vereinbarungen verstieß.