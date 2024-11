HSV-Blamage bei Kellerkind Braunschweig

Heftiger Rückschlag für den HSV! Steffen Baumgarts Mannschaft bleibt im dritten Liga-Spiel in Folge sieglos - und kassiert in Braunschweig sogar eine überraschende Niederlage.

Für den HSV, für den Lukasz Poreba sehenswert verkürzte (72.), bedeutet die Niederlage das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Dabei hätten die Rothosen gegen leidenschaftliche Braunschweiger eigentlich früh in Führung gehen müssen. Ransford Königsdörffer fand sich nach perfektem Zuspiel von Davie Selke freistehend vor dem Tor der Braunschweiger, scheiterte allerdings an Schlussmann Marko Johansson (4.).