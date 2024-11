HSV: Es wird heiß mit Labbadia - van Nistelrooy offenbar aus Kandidaten-Rennen

HSV: Besondere Beziehung zu Stefan Kuntz

Was an der Elbe ein abermaliges Comeback des Fußballlehrers, einst auch als Profi für die Rothosen am Ball (1987-1989), noch befeuert: Labbadia, der in Hamburg wohnt, ist eng mit HSV-Boss Stefan Kuntz befreundet, mit dem er beim 1. Kaiserslautern Pokalsieger (1990) und Deutscher Meister (1991) geworden war.