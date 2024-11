Folgenschwerer Torwartfehler in der 2. Bundesliga

Kapitaler Fehler von Kastenmeier

Wirbel um Handelfmeter

In der Tabelle zieht die Überraschungsmannschaft aus Elversberg an der Fortuna vorbei und weilt mit 22 Punkten auf Rang drei. Düsseldorf fällt auf den sechsten Platz zurück (21 Punkte), der HSV könnte am Abend mit einem Sieg über Schalke 04 an beiden Mannschaften noch vorbeiziehen. Das Topspiel der 2. Bundesliga: Samstag ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1