2. Bundesliga heute: Darmstadt - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Abend kommt es im Merck-Stadion am Böllenfalltor zur siebten Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Die bisherigen Duelle in Darmstadt endeten stets mit einem Sieger, wobei die Lilien zweimal als Gewinner vom Platz gingen, während die Roten Teufel einmal triumphierten. Die Gäste aus Kaiserslautern reisen mit einer beeindruckenden Serie von sieben ungeschlagenen Spielen an, was sie zuletzt im Frühjahr 2015 erreichten. Darmstadt hingegen ist aktuell der am längsten ungeschlagene Klub der laufenden Saison mit acht Partien ohne Niederlage.