2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg . In der 2. Bundesliga gewannen die Rheinländer alle vier bisherigen Begegnungen gegen die Magdeburger. Diese 100-prozentige Siegquote hat die Fortuna gegen kein anderes Team im Unterhaus erreicht.

Trotz dieser positiven Statistik schwächelten die Düsseldorfer zuletzt in der Liga und gewannen nur eines der letzten sieben Spiele. Der jüngste 5:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig könnte jedoch der Wendepunkt sein, um erstmals in dieser Saison zwei Heimsiege in Folge zu feiern.

Düsseldorf - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Magdeburg kommt mit einer bemerkenswerten Auswärtsbilanz nach Düsseldorf. Die Mannschaft hat sechs ihrer acht Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen und führt damit die Auswärtstabelle der 2. Mit 25 Punkten nach 16 Spielen steht Magdeburg so gut da wie noch nie zu diesem Zeitpunkt einer Zweitliga-Saison.

Düsseldorfs Offensive gegen Magdeburgs Defensive

Ein besonderes Augenmerk gilt der Düsseldorfer Offensivkraft in den Schlussminuten. Mit elf Toren in der letzten Viertelstunde ist die Fortuna in dieser Saison besonders gefährlich. Auf der anderen Seite steht die Magdeburger Abwehr, die in diesem Zeitraum nur zwei Gegentore zuließ - Ligabestwert.