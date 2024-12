2. Bundesliga heute: Elversberg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Elversberg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend trifft die SV Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auf den FC Schalke 04. Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Profifußball. In der Vorsaison gelang Elversberg im ersten Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga ein überraschender 2:1-Sieg auf Schalke.