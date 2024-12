2. Bundesliga heute: Fürth - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Hannover 96 verspricht ein interessantes Duell zu werden, wenn man die historische Bilanz betrachtet. Hannover 96 hat in der 2. Bundesliga eine beeindruckende Erfolgsserie gegen die Franken vorzuweisen. In 22 Aufeinandertreffen konnten die Niedersachsen elf Siege einfahren und mussten sich nur viermal geschlagen geben. Mit einem Durchschnitt von 1,82 Punkten pro Spiel gegen Fürth haben die Hannoveraner gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten eine bessere Bilanz. Diese Statistik könnte den Gästen zusätzlichen Rückenwind geben, zumal Trainer Stefan Leitl in den letzten acht Zweitligaduellen zwischen diesen beiden Teams nur einmal als Verlierer vom Platz ging.

Stefan Leitl ist eine zentrale Figur in der Geschichte der letzten Begegnungen zwischen Greuther Fürth und Hannover 96. Der Trainer saß bei den letzten acht Zweitligaduellen immer auf der Trainerbank – viermal für die SpVgg und viermal für Hannover. Unter seiner Führung holte Hannover gegen sein ehemaliges Team zehn von zwölf möglichen Punkten. Diese beeindruckende Bilanz könnte Leitl und seinem Team das nötige Selbstvertrauen geben, um auch im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer erfolgreich zu sein. Fürth wird jedoch alles daransetzen, um Leitls Erfolgsserie zu durchbrechen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern.





Aktuelle Formkurve: Fürth mit Aufwärtstrend, Hannover stabilisiert sich

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie. Hannover 96 konnte zuletzt einen wichtigen 3:2-Sieg gegen Ulm feiern und damit eine Serie von drei sieglosen Spielen beenden. Besonders bemerkenswert war die Aufholjagd nach einem Zwei-Tore-Rückstand, die den Niedersachsen zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte. Mit 26 Punkten nach 15 Spielen zeigt Hannover die beste Zweitligabilanz seit der Aufstiegssaison 2016/17. Auf der anderen Seite hat Greuther Fürth aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt und könnte nach dem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC erstmals seit Januar zwei Zweitligaspiele in Folge gewinnen.Ein entscheidender Faktor in diesem Duell könnten die Standardsituationen sein. Beide Teams haben in dieser Saison mehr als die Hälfte ihrer Tore nach ruhenden Bällen erzielt – Fürth mit 52% und Hannover mit 50%. Damit gehören sie zu den gefährlichsten Teams in dieser Disziplin. Fürths Noel Futkeu, der gegen Hertha BSC mit einem Doppelpack glänzte, wird ebenso im Fokus stehen wie Hannovers Nicolo Tresoldi, der gegen Ulm als Joker doppelt traf. Die Abwehrreihen beider Teams werden besonders wachsam sein müssen, um die gefährlichen Standards des Gegners zu entschärfen und selbst Akzente zu setzen.