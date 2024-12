2. Bundesliga heute: Fürth - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 07.12.2024 • 10:00 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft die SpVgg Greuther Fürth im heimischen Sportpark Ronhof auf Hertha BSC. Die Bilanz der bisherigen Begegnungen in der 2. Bundesliga spricht klar für die Berliner: In den letzten sechs Duellen konnte Fürth nur einmal gewinnen, und das war im allerersten Aufeinandertreffen im August 1981. Seitdem blieb Hertha ungeschlagen, mit vier Siegen und einem Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist, dass die Berliner in vier dieser fünf Spiele ohne Gegentor blieben. Diese Statistik dürfte den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Fürth - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Greuther Fürth läuft die aktuelle Saison alles andere als optimal. Mit nur 14 Punkten aus 14 Spielen spielt das Kleeblatt seine drittschwächste Saison in der 2. Bundesliga. Besonders die Heimschwäche ist alarmierend: Die letzten vier Heimspiele gingen allesamt verloren, und bei einer weiteren Niederlage würde Fürth seinen Vereins-Negativrekord aus dem Jahr 2009 einstellen. Zudem steht das Team mit nur fünf Punkten und einem Torverhältnis von -8 auf dem letzten Platz der Heimtabelle. Die Defensive ist ein weiteres Sorgenkind, denn Fürth lässt mit 15,4 gegnerischen Torschüssen pro Spiel die meisten der Liga zu.



Hertha BSC stark in der Fremde Hertha BSC präsentiert sich in dieser Saison besonders auswärts in starker Form. Die Berliner verloren nur eines ihrer sieben Auswärtsspiele und erzielten dabei die meisten Tore der Liga. Mit 14 Punkten auswärts spielt die Alte Dame ihre beste Saison in der 2. Bundesliga, was die Auswärtsbilanz zu diesem Zeitpunkt betrifft. Besonders Florian Niederlechner ist in der Fremde treffsicher: Er traf in den letzten drei Auswärtsspielen in Folge und hat bereits mehr Tore auf fremdem Platz erzielt als in der gesamten Vorsaison. Auch Jonjoe Kenny zeigt sich in Topform und ist mit sechs direkten Torbeteiligungen einer der torgefährlichsten Verteidiger der Liga.

Schwächen in der Defensive bei beiden Teams Beide Mannschaften haben in dieser Saison Schwächen in der Defensive gezeigt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Sowohl Hertha als auch Fürth kassierten jeweils 14 Gegentore vor der Pause, nur der FC Schalke 04 hat mehr Gegentreffer in der ersten Halbzeit hinnehmen müssen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Schlussviertelstunde vor der Halbzeit gelegt werden müssen, in der beide Teams anfällig sind. Fürth muss zudem aufpassen, nicht zu viele Schüsse zuzulassen, da Hertha mit 21 Abschlüssen nach hohen Ballgewinnen eine der gefährlichsten Mannschaften der Liga in dieser Disziplin ist.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

