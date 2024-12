2. Bundesliga heute: Hamburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.12.2024 • 10:30 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV steht vor einer besonderen Herausforderung, wenn er heute im Volksparkstadion auf den SV Darmstadt 98 trifft. Die Rothosen konnten keines ihrer letzten sieben Pflicht-Heimspiele gegen die Lilien gewinnen, was eine Serie von zwei Unentschieden und fünf Niederlagen umfasst. Lediglich gegen den FC Bayern München wartet der HSV aktuell länger auf einen Heimsieg. Darmstadt hingegen hat gegen keinen anderen Klub eine so lange ungeschlagene Auswärtsserie und könnte heute erstmals im Profifußball acht Gastspiele in Folge gegen einen Verein unbesiegt bleiben.

Hamburg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit dem Hamburger SV und Darmstadt 98 treffen die beiden besten Offensiven der aktuellen Zweitliga-Saison aufeinander. Der HSV hat bereits 31 Tore erzielt, während die Lilien auf 28 Treffer kommen. Seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt erzielte Darmstadt die meisten Tore im Unterhaus. Die Hamburger hingegen haben mit 31 Treffern nach 14 Spielen so viele Tore auf dem Konto wie zuletzt in der Saison 2019/20. Beide Teams zeichnen sich durch eine hohe Passfrequenz aus, mit jeweils 3,98 Pässen pro Sequenz, was ihnen ermöglicht, den Ball in der Offensive effektiv zirkulieren zu lassen.

Spieler im Fokus: Jean-Luc Dompé und Ransford Königsdörffer

Besondere Aufmerksamkeit verdient heute Jean-Luc Dompé, der zuletzt beim 3:1-Sieg in Karlsruhe seinen zweiten Zweitliga-Doppelpack der Saison erzielte. Insgesamt traf er in dieser Spielzeit bereits fünfmal. Auch Ransford Königsdörffer ist ein Schlüsselspieler für den HSV, besonders in Heimspielen. In seinen sieben Heimspielen dieser Saison war er an fünf Toren direkt beteiligt. Zudem hat er in beiden Zweitliga-Duellen gegen Darmstadt jeweils einmal getroffen, was ihn zu einem gefährlichen Akteur für die Gäste macht.

Darmstadts beeindruckende Defensivbilanz

Der SV Darmstadt 98 reist mit einer beeindruckenden Defensivbilanz nach Hamburg. Die Lilien sind der aktuell am längsten ungeschlagene Klub im Unterhaus und haben in den letzten sieben Partien vier Siege und drei Unentschieden eingefahren. Beim jüngsten 0:0 gegen Preußen Münster behielt Darmstadt erstmals in dieser Saison eine weiße Weste. Seit Beginn des 9. Spieltags kassierte nur Preußen Münster weniger Gegentore als die Lilien. Diese defensive Stabilität wird heute eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, die Hamburger Offensive in Schach zu halten.

Wird Hamburger SV gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

