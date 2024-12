2. Bundesliga heute: Hamburg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen die SpVgg Greuther Fürth in das heutige Duell im Volksparkstadion. Seit der Bundesliga-Gründung hat der HSV keines seiner neun Heimspiele gegen das Kleeblatt verloren, mit fünf Siegen und vier Unentschieden. Diese Serie möchte der HSV auch heute fortsetzen. In der vergangenen Zweitliga-Saison konnten die Rothosen das Heimspiel gegen Fürth mit 2:0 für sich entscheiden. Diese historische Dominanz gibt dem HSV sicherlich einen psychologischen Vorteil, den sie nutzen wollen, um ihre aktuelle Formkrise zu überwinden.

Ein Wermutstropfen für den Hamburger SV ist das Fehlen von Daniel Elfadli, der aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Elfadli war in dieser Saison eine feste Größe in der Startelf und zeichnete sich durch die meisten abgefangenen Bälle und eine herausragende Passgenauigkeit aus. Sein Ausfall wird die Defensive des HSV vor Herausforderungen stellen, insbesondere gegen ein Fürther Team, das zuletzt in guter Form war. Die Rothosen haben in dieser Saison bereits 23 Gegentore kassiert, mehr als je zuvor nach 16 Spielen in der 2. Bundesliga. Die Defensive muss heute besonders wachsam sein, um die gefährlichen Standardsituationen der Fürther zu verteidigen.





Greuther Fürth in aufsteigender Form

Offensivstärke des HSV trifft auf anfällige Fürther Defensive

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit Rückenwind nach Hamburg. Das Team ist seit drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen und konnte die letzten beiden Partien sogar gewinnen. Ein dritter Sieg in Folge wäre ein Novum in dieser Saison und würde die Serie aus dem Vorjahr wiederholen, als das Kleeblatt fünf Siege in Serie einfuhr. Besonders gefährlich sind die Fürther bei Standardsituationen, mit 13 erzielten Standardtoren teilen sie sich den Liga-Höchstwert mit dem 1. FC Kaiserslautern. Noel Futkeu, der Top-Torschütze der Fürther, wird dabei besonders im Fokus stehen, nachdem er zuletzt zwei Spiele in Folge getroffen hat.Mit 34 erzielten Toren stellt der Hamburger SV die zweitbeste Offensive der Liga. Die Rothosen erspielten sich zudem die zweitmeisten Expected Goals (xG) in dieser Saison, was ihre offensive Gefährlichkeit unterstreicht. Auf der anderen Seite steht eine Fürther Defensive, die ligaweit die meisten Expected Goals Against (xGA) zuließ. Diese Konstellation verspricht ein spannendes Duell zwischen der HSV-Offensive und der Fürther Abwehr. Miro Muheim, der zuletzt mit einem Assist glänzte, wird versuchen, seine Form beizubehalten und erneut entscheidende Akzente zu setzen. Die Partie bietet somit reichlich Potenzial für offensive Highlights im Volksparkstadion.