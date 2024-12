2. Bundesliga heute: Hannover - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag kommt es in der Heinz von Heiden-Arena zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Hannover 96 empfängt den SSV Ulm 1846 . Es ist das erste Pflichtspielduell der beiden Mannschaften seit März 2001.

In den bisherigen zehn Begegnungen in der 2. Bundesliga konnte Ulm nur einmal gewinnen, und das liegt bereits 40 Jahre zurück. Besonders in Hannover tat sich Ulm schwer, denn in fünf Anläufen gelang den Spatzen noch kein Sieg. Die Gastgeber werden daher alles daran setzen, ihre positive Bilanz gegen Ulm weiter auszubauen.