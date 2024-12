2. Bundesliga heute: Hertha - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im Olympiastadion Berlin trifft Hertha BSC heute auf den SC Preußen Münster . Die Berliner können auf eine beeindruckende Bilanz gegen die Gäste zurückblicken. Seit der Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga trafen beide Teams viermal aufeinander, wobei Hertha ungeschlagen blieb. Besonders in Erinnerung bleibt der 3:1-Auswärtssieg im DFB-Pokal 2021/22. Auch in der aktuellen Saison zeigt sich Hertha stark, insbesondere der Offensivspieler Ibrahim Maza, der zuletzt gegen Fürth sein viertes Saisontor erzielte und in drei aufeinanderfolgenden Spielen an Toren beteiligt war.

Trotz der positiven Bilanz gegen Aufsteiger kämpft Hertha BSC in dieser Saison mit einer ungewohnten Heimschwäche. Die Berliner verloren vier ihrer sieben Heimspiele, was sie mit Jahn Regensburg an die Spitze der Heimniederlagen in der Liga bringt. Diese Statistik ist besonders alarmierend, da sie in den vorherigen 40 Heimspielen der 2. Bundesliga ebenfalls nur vier Niederlagen hinnehmen mussten. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél wird alles daran setzen, diese Negativserie zu durchbrechen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sichern.





Preußen Münsters Auswärtsstärke und Ballbesitzschwäche

Halbzeitstärke von Hertha BSC als Schlüssel zum Erfolg

Der SC Preußen Münster reist mit gemischten Gefühlen nach Berlin. Während sie in den letzten drei Auswärtsspielen jeweils ein Unentschieden holten und zuletzt bei Darmstadt 98 ohne Gegentor blieben, kämpfen sie mit einer schwachen Saisonleistung. Mit nur zwölf Punkten aus den bisherigen Spielen verzeichnen die Münsteraner ihre schlechteste Saisonbilanz in der eingleisigen 2. Liga. Auffällig ist zudem ihr geringer Ballbesitz von nur 40,4%, womit sie ligaweit zu den passivsten Teams gehören. Gegen das ballbesitzstarke Hertha BSC, das mit 54,4% den dritthöchsten Wert der Liga aufweist, wird Münster defensiv gefordert sein.Ein entscheidender Faktor für den Ausgang der Partie könnte die Halbzeitstärke von Hertha BSC sein. Während die Berliner in der ersten Spielhälfte mit nur neun Punkten am Tabellenende rangieren, zeigen sie nach der Pause eine beeindruckende Leistung. Mit 27 Punkten in der zweiten Halbzeit belegen sie ligaweit den dritten Platz. Diese Stärke könnte gegen Preußen Münster, das nach der Pause lediglich sieben Tore erzielte, entscheidend sein. Hertha wird versuchen, diese Halbzeitdominanz auszuspielen, um die drei Punkte in Berlin zu behalten und den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren.