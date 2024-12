2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Karlsruher SC und der SSV Jahn Regensburg stehen sich heute zum elften Mal in der 2. Bundesliga gegenüber. Während Regensburg in den ersten fünf Begegnungen drei Siege einfahren konnte, hat sich das Blatt in den letzten Jahren gewendet. Die Badener sind seit fünf Spielen gegen den Jahn ungeschlagen und konnten die letzten beiden Duelle sogar ohne Gegentor für sich entscheiden. Dennoch ist die aktuelle Form des KSC alles andere als stabil: Nur ein Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen und vier Punkte aus möglichen 18 sind eine magere Ausbeute. Auch im heimischen BBBank Wildpark wartet Karlsruhe seit vier Spielen auf einen Dreier.

Der KSC überzeugt in dieser Saison besonders durch seine Effizienz bei Standardsituationen: Mit sieben Toren nach Ecken sind sie ligaweit führend. Regensburg hingegen hat in dieser Spielzeit noch kein Tor nach einer Ecke erzielt und ist auch bei der Chancenverwertung mit nur 4% das Schlusslicht der Liga.





Defensive Herausforderungen beider Teams

Schlüssel zum Erfolg: Kopfballstärke und Schussgenauigkeit

Defensiv haben beide Mannschaften in dieser Saison mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Regensburg stellt mit 34 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga, während Karlsruhe mit 28 Gegentoren ebenfalls anfällig ist. Besonders in der Anfangsviertelstunde zeigt sich der KSC verwundbar und kassierte hier die meisten Gegentore der Liga. Regensburg hat in zwölf Spielen dieser Saison keinen Treffer erzielt und stellt mit nur fünf Toren nach 15 Spielen einen neuen Negativrekord auf. Diese Schwächen in der Defensive könnten heute Abend entscheidend sein.Ein entscheidender Faktor für den Karlsruher SC könnte heute die Kopfballstärke sein. Mit sechs Kopfballtoren in der laufenden Saison sind sie in dieser Disziplin nur vom Hamburger SV übertroffen. Regensburg hingegen hat in dieser Spielzeit noch kein Kopfballtor erzielt. Auch bei der Schussgenauigkeit zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Während Regensburg mit 35% den Ligatiefstwert hält, liegt Karlsruhe mit 39% nur knapp darüber. Dennoch führt der KSC die Liga bei der Chancenverwertung mit 19% an, was ihnen im heutigen Spiel einen Vorteil verschaffen könnte.