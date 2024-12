2. Bundesliga heute: Magdeburg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Magdeburg steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn er in der Avnet Arena auf den SC Paderborn trifft. In der 2. Bundesliga konnte der FCM in bisher sechs Begegnungen gegen die Ostwestfalen keinen Sieg einfahren, was die Partie zu einer besonderen Herausforderung macht. Paderborn hingegen hat gegen keinen anderen Zweitligisten eine so makellose Bilanz und wird versuchen, diese Serie weiter auszubauen. Die Magdeburger haben jedoch in den letzten Wochen an Selbstvertrauen gewonnen, nachdem sie zwei ihrer letzten drei Ligaspiele für sich entscheiden konnten.

Ein Lichtblick für den 1. FC Magdeburg ist die Rückkehr von Baris Atik zu alter Form. Der Offensivspieler erzielte beim 2:1-Sieg gegen Preußen Münster sein erstes Saisontor und beendete damit eine Durststrecke von 18 Zweitligaspielen ohne eigenen Treffer. Besonders gegen den SC Paderborn scheint Atik gerne zu treffen, denn in fünf Zweitligaspielen gegen die Paderborner erzielte er bereits drei Tore – mehr als gegen jedes andere Team im Unterhaus. Seine Leistung könnte entscheidend sein, um die Negativserie gegen den SCP zu durchbrechen.





Trotz der jüngsten Erfolge in der Liga bleibt die Heimschwäche des 1. FC Magdeburg ein großes Problem. Seit Ende Februar konnte der FCM kein Heimspiel mehr gewinnen und steht mit lediglich fünf Punkten aus Heimspielen am Tabellenende der Heimtabelle. Diese Serie von zwölf sieglosen Heimspielen ist ein laufender Vereins-Negativrekord. Ein Sieg gegen Paderborn könnte nicht nur die Bilanz gegen diesen Gegner verbessern, sondern auch den dringend benötigten Aufschwung im heimischen Stadion einleiten.Der SC Paderborn reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Magdeburg, denn in dieser Saison verloren die Ostwestfalen nur eines ihrer ersten acht Auswärtsspiele. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigt sich der SCP stark, mit 20 von 27 Saisontreffern in dieser Spielphase – ein Ligahöchstwert. Gleichzeitig kassierte kein Team in der zweiten Halbzeit weniger Gegentore als der 1. FC Magdeburg, was auf ein spannendes Duell in der Schlussphase hindeutet. Aaron Zehnter, der mit sechs Vorlagen einer der besten Vorbereiter der Liga ist, wird dabei eine Schlüsselrolle spielen.