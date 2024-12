2. Bundesliga heute: Münster - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im Preußenstadion kommt es heute zur Begegnung zwischen Preußen Münster und dem SSV Ulm 1846 . Beide Teams trafen bisher nur zweimal im Profifußball aufeinander, und zwar in der vergangenen Saison der 3. Liga. Interessanterweise konnte jeweils das Heimteam die Oberhand behalten: Münster siegte mit 3:2, während Ulm das Rückspiel mit 2:0 für sich entschied. Preußen Münster geht mit einem leichten psychologischen Vorteil in die Partie, nachdem sie zuletzt bei Hertha BSC einen wichtigen Sieg einfahren konnten. Dennoch bleibt die Saison für Münster herausfordernd, da sie mit 15 Punkten aus 16 Spielen ihre schwächste Zweitliga-Saison seit Einführung der 3-Punkte-Regel spielen.

Ein Lichtblick für Preußen Münster ist Torge Paetow, der in den letzten beiden Zweitliga-Spielen getroffen hat. Sollte er auch heute wieder ein Tor erzielen, würde er in die Fußstapfen von Henry Acquah treten, der 1990 als letzter Münsteraner in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen traf. Defensiv zeigt sich Münster stabil: Seit dem 9. Spieltag kassierten sie nur sieben Gegentore, was der beste Wert der Liga ist. Diese defensive Stärke könnte heute entscheidend sein, um gegen die offensiv schwachen Ulmer zu bestehen.





SSV Ulms Sieglos-Serie und offensive Herausforderungen

Schwache Offensiven und Ballbesitzprobleme

Der SSV Ulm 1846 kämpft derzeit mit einer Sieglos-Serie von neun Spielen, die längste der aktuellen Zweitliga-Saison. Diese Serie erinnert an die Saison 1986/87, als die Spatzen zehn Spiele in Folge ohne Sieg blieben. Offensiv hat Ulm mit nur 16 erzielten Toren ebenfalls Schwierigkeiten, was den Vereinstiefstwert zum Vergleichszeitpunkt in der 2. Liga darstellt. Trotz dieser Herausforderungen zeigt Ulm in der ersten Halbzeit oft eine solide Leistung, mit nur fünf Gegentoren in den ersten 45 Minuten, was der beste Wert der Liga ist.Mit Preußen Münster und dem SSV Ulm treffen heute zwei der schwächsten Offensiven der Liga aufeinander. Münster hat bisher 18 Tore erzielt, während Ulm mit 16 Toren die zweitschwächste Offensive der Saison stellt. Beide Teams haben zudem Probleme, den Ball zu kontrollieren: Ulm verzeichnet nur 44% Ballbesitz, während Münster mit 40% noch weniger Ballbesitz hat. Diese Statistik könnte darauf hindeuten, dass das Spiel von schnellen Umschaltmomenten geprägt sein wird. Münster muss zudem aufpassen, nicht erneut durch Kopfballgegentore in Rückstand zu geraten, da sie in dieser Kategorie ligaweit die meisten Treffer kassiert haben.