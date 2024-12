2. Bundesliga heute: Regensburg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft der SSV Jahn Regensburg im heimischen Jahnstadion auf den SV Darmstadt 98 . Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während die Lilien unter Trainer Florian Kohfeldt in den letzten zwölf Zweitliga-Partien beeindruckende 23 Punkte sammelten, kämpft Jahn Regensburg mit nur acht Punkten aus 16 Spielen gegen den Abstieg. Die Regensburger stellen mit lediglich sieben Treffern die schwächste Offensive der Liga und haben zudem die meisten Gegentore kassiert – ein beunruhigendes Zeichen für die Gastgeber.

Historisch gesehen hat der SV Darmstadt in den letzten Begegnungen mit Jahn Regensburg die Oberhand gewonnen. Zwei der letzten drei Zweitligaduelle entschieden die Lilien für sich. Allerdings konnte der Jahn im heimischen Stadion zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Darmstadt feiern und hat nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen die Südhessen verloren. Diese Bilanz könnte den Regensburgern Mut machen, doch die aktuelle Form spricht eine andere Sprache: Darmstadt ist seit neun Spielen ungeschlagen und hat in dieser Zeit fünf Siege eingefahren.





Offensivpower gegen Defensive Schwächen

Schlüsselduelle und taktische Herausforderungen

Der SV Darmstadt 98 stellt mit 35 Toren die beste Offensive der Liga und übertrifft damit die eigenen Expected Goals deutlich. Besonders Fraser Hornby und Kilian Corredor sind in Topform, wobei Corredor in den letzten beiden Spielen an fünf Toren direkt beteiligt war. Im Gegensatz dazu hat Jahn Regensburg große Probleme im Angriff und in der Abwehr. Mit nur sieben erzielten Toren und 38 Gegentoren ist der Druck auf die Defensive enorm. Die Regensburger müssen sich in der Defensive stabilisieren, um gegen die offensivstarken Lilien bestehen zu können.Ein interessanter Aspekt des Spiels wird der Zweikampf zwischen den beiden Mannschaften sein. Jahn Regensburg führt im Schnitt die meisten Zweikämpfe pro Spiel in der Liga, während Darmstadt den niedrigsten Wert aufweist. Diese Diskrepanz könnte das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen. Zudem wird es spannend zu sehen, wie Darmstadt seine offensive Stärke gegen die anfällige Defensive der Regensburger ausspielen kann. Die Gastgeber müssen eine Lösung finden, um die Angriffswellen der Lilien zu stoppen und gleichzeitig ihre eigene Offensive zu beleben.