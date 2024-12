2. Bundesliga heute: Regensburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.12.2024 • 10:30 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag trifft der SSV Jahn Regensburg im Jahnstadion auf den 1. FC Köln. In den letzten drei Pflichtspielen gegen die Kölner blieb der Jahn ungeschlagen, darunter ein Sieg in der 2. Bundesliga und zwei Unentschieden im DFB-Pokal, bei denen Regensburg im Elfmeterschießen weiterkam. Diese Serie ist bemerkenswert, da die Regensburger die ersten drei Duelle mit den Geißböcken allesamt verloren hatten. In den bisherigen sechs Begegnungen beider Teams fielen insgesamt 28 Tore, was auf ein torreiches Spiel hoffen lässt.

Regensburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

Livestream : Sky

Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Köln präsentiert sich in dieser Saison offensiv stark und hat mit 27 Saisontoren nur einen Treffer weniger erzielt als in der gesamten Bundesliga-Vorsaison. Besonders hervorzuheben ist Damion Downs, der am vergangenen Spieltag sein sechstes Saisontor erzielte und damit zusammen mit Tim Lemperle mehr Tore geschossen hat als die gesamte Mannschaft von Jahn Regensburg. Köln hat zudem in den letzten beiden Auswärtsspielen ohne Gegentor gewonnen und könnte heute einen historischen dritten Auswärtssieg in Serie ohne Gegentor in der 2. Liga feiern.

Defensive Schwächen und personelle Sorgen bei Jahn Regensburg

Jahn Regensburg kämpft in dieser Saison mit erheblichen Defensivproblemen und hat bereits elf Spiele ohne eigenen Treffer absolviert – ein Negativrekord in der 2. Bundesliga. Zudem müssen die Regensburger heute auf ihren gesperrten Kapitän Andreas Geipl verzichten, der in dieser Saison eine zentrale Rolle im Team einnahm. Ohne Geipl konnte der Jahn keines seiner letzten fünf Ligaspiele gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegović steht vor der Herausforderung, die defensive Stabilität zu verbessern und gleichzeitig offensiv gefährlicher zu werden.

Spielstil und taktische Ausrichtung

Der 1. FC Köln dominiert in dieser Saison mit einem durchschnittlichen Ballbesitz von 56% und der höchsten Passquote der Liga. Im Gegensatz dazu hat Jahn Regensburg den niedrigsten Ballbesitzanteil und die wenigsten Pässe pro Spiel. Diese Diskrepanz im Spielstil könnte entscheidend für den Ausgang der Partie sein. Kölns Spielmacher Linton Maina, der mit sechs Assists zu den Top-Vorlagengebern der Liga gehört, wird eine Schlüsselrolle spielen, um die Kölner Offensive in Szene zu setzen. Regensburg wird versuchen, durch kompakte Defensive und schnelle Konter zum Erfolg zu kommen.

