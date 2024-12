2. Bundesliga heute: Ulm - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Ulm - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker



Der SSV Ulm 1846 befindet sich in einer schwierigen Phase und ist seit acht Zweitliga-Spielen sieglos. Mit nur zwölf Punkten aus 15 Partien erleben die Spatzen ihre schwächste Saison in der 2. Bundesliga. Besonders die Heimschwäche macht den Ulmern zu schaffen, da sie in dieser Saison die wenigsten Heimpunkte aller Teams gesammelt haben. Auf der anderen Seite spielt der Hamburger SV mit 24 Punkten ebenfalls seine schwächste Zweitliga-Saison, konnte jedoch zuletzt gegen Aufsteiger überzeugen und strebt einen neuen Vereinsrekord mit einem vierten Sieg in Folge gegen Aufsteiger an.





Offensive Stärken und Schwächen

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Der Hamburger SV stellt mit 33 Toren die beste Offensive der laufenden Zweitliga-Saison und hat damit einen Vereinsrekord eingestellt. Besonders Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé sind in Topform und tragen maßgeblich zur Torgefährlichkeit der Hanseaten bei. Im Gegensatz dazu hat der SSV Ulm mit nur 15 erzielten Toren die zweitschwächste Offensive der Liga. Dennoch zeigt sich Semir Telalović als Lichtblick, der in den letzten drei Spielen vier Tore erzielte und damit der beste Torschütze der Spatzen ist.Für den Hamburger SV wird es entscheidend sein, die Form von Ransford Königsdörffer und Jean-Luc Dompé zu nutzen, um die Defensive der Ulmer unter Druck zu setzen. Beide Spieler sind derzeit in bestechender Form und könnten den Unterschied machen. Auf Seiten des SSV Ulm wird Semir Telalović im Fokus stehen, der mit seiner jüngsten Torserie für Hoffnung sorgt. Trainer Merlin Polzin, der in seinen ersten drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen blieb, wird versuchen, diese Serie fortzusetzen und die Schwächen der Ulmer Defensive auszunutzen. Die taktische Ausrichtung beider Teams könnte letztlich den Ausschlag in diesem Duell geben.