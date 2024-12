2. Bundesliga: Mutmaßlicher Anschlag in Magdeburg: Fans reagieren

Die Nachricht vom mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sorgt beim Zweitligaspiel in Düsseldorf für eine beklemmende Atmosphäre. Die Information erscheint auch auf der Anzeigetafel, die Fans beider Mannschaften stellen den Support ein.

Auf der Anzeigetafel des Düsseldorfer Stadions wurden die Zuschauer darüber informiert, dass in Magdeburg ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sei. Ein Sprecher der Landesregierung Sachsen-Anhalt sagte dem MDR , es handele sich um einen Anschlag. Dabei soll es 60 bis 80 Verletzte gegeben haben, wie die Leitstelle des Rettungsdienstes auf AFP -Anfrage bekannt gab.

Der 5:2-Sieg der Magdeburger in Düsseldorf rückte somit in den Hintergrund. Auf Torjubel verzichteten die Magdeburger Spieler, stattdessen gingen sie nach eigenen Toren geschlossen vor die Gästekurve. Anschließend verzichteten die Magdeburger Profis auf Interviews.

„FCM in Gedanken bei den Betroffenen rund um die schrecklichen Ereignisse am Magdeburger Weihnachtsmarkt. Wenn Fußball zur Nebensache wird – der FCM ist geschockt und in Gedanken bei den Betroffenen rund um die schrecklichen Ereignisse am Magdeburger Weihnachtsmarkt“, gaben die Magdeburger in einer offiziellen Mitteilung bekannt. „Das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf gewann unser Club mit 5:2, aber ehrlich gesagt fällt es uns auch gerade schwer, Worte zu finden.“