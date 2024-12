2. Bundesliga: Trainerknall in Hannover!

Platz sieben , zwei Punkte Rückstand auf Aufstiegsplatz zwei - das reicht den Verantwortlichen von Hannover 96 offenbar nicht aus. Wie der Zweitligist am Sonntag überraschend mitteilte, ist Stefan Leitl nicht mehr Trainer der Niedersachsen.

„Um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben, sind die absolute Überzeugung und der volle Rückhalt im ganzen Klub und Umfeld notwendig“, fuhr Mann fort: „Der Glaube daran, in dieser Konstellation bis zum Schluss um den Aufstieg spielen zu können, ist allerdings nicht mehr vorbehaltlos vorhanden gewesen, und dann ist es aus meiner Sicht der beste und ehrlichste Weg, eine klare und konsequente Entscheidung zu treffen.“

Hannover will Leitl-Nachfolger „zeitnah“ präsentieren

In dieser Saison soll es nun deutlich weiter nach oben gehen und im besten Fall der Aufstieg gelingen. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen ist dieses Ziel allerdings in weitere Ferne gerückt.

Wer auf Leitl folgt, will der Verein „zeitnah“ bekannt geben, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Die Rückrunde startet für Hannover am 17. Januar mit dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg.