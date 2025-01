2. Bundesliga: Emotionales Comeback nach doppeltem Krebs-Schock

Jean-Paul Boetius kehrt nach langem Kampf gegen den Krebs in den Profifußball zurück. Bei der Niederlage in Paderborn feiert der Darmstadt-Profi sein Comeback.

Boetius wurde in der letzten Viertelstunde eingewechselt. Der Niederländer war über anderthalb Jahre vereinslos gewesen. Am 21. Januar absolvierte er in Darmstadt erfolgreich den Medizincheck und wurde mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.