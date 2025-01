2. Bundesliga: Furiose Ulmer landen Kantersieg - Hannover patzt

Der SSV Ulm hat im Kellerduell mit Jahn Regensburg ein Ausrufezeichen gesetzt und zum ersten Mal nach elf Spielen wieder eine Partie in der 2. Bundesliga gewonnen. Angeführt vom vierfachen Torschützen Semir Telalovic besiegten die Spatzen den Jahn hochverdient mit 5:1 (3:0). Zwar liegt Ulm als Tabellen-16. weiter auf dem Relegationsrang , verschaffte sich aber ein Zwei-Punkte-Polster auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

Mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit hatte Telalovic (24., 34., 45.+1) sein Team früh auf die Siegerstraße gebracht, Oliver Batista Meier (55., Foulelfmeter) und wiederum Telalovic (79.) erhöhten in Hälfte zwei. Regensburg kam durch Noah Ganaus (90.+2) spät zum Ehrentreffer und muss nach der Pleite beim direkten Konkurrenten mehr denn je um den Klassenerhalt zittern, beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz doch bereits sechs Punkte.

Nach einer umkämpften Anfangsphase erarbeiteten sich die Gastgeber im Donaustadion sukzessive ein Chancenplus - und belohnten sich durch Telalovic, der nach einem Pass aus dem Mittelfeld per Linksschuss traf. Die unterlegenen Regensburger fanden offensiv kaum statt, Ulm legte in Person seines glänzend aufgelegten Mittelstürmers Telalovic noch vor der Pause doppelt nach.

Entschieden schien die Partie dann spätestens mit dem verwandelten Foulelfmeter durch Batista Meier zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Der Jahn mühte sich danach um Ergebniskosmetik, blieb jedoch meist harmlos. Stattdessen erzielte Telalovic in der Schlussphase seinen vierten Treffer.

Rückschlag für Breitenreiter und Hannover

Zweites Spiel, erster Rückschlag: Der neue Trainer Andre Breitenreiter hat mit Hannover 96 im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga einen herben Dämpfer eingesteckt. Gegen Abstiegskandidat Preußen Münster kamen die Niedersachsen nicht über ein enttäuschendes 2:2 (1:1) hinaus.

Dabei lagen die Hausherren nach den Treffern von Nicolo Tresoldi (34.) und Enzo Leopold (64.) in Führung, doch Florian Pick (72.) glich überraschend noch aus. Zudem war Joshua Mees (21.) für Münster erfolgreich. Hannover verpasste vor dem Topspiel nächste Woche beim Spitzenreiter Hamburger SV den Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Preußen ist vier Spiele in Serie ohne Niederlage.